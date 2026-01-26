La DGSN dément catégoriquement les allégations fallacieuses de l’hebdomadaire "Le Point"

Sur de prétendues attaques contre des commerces de Subsahariens en marge de la finale de la CAN


Libé
Lundi 26 Janvier 2026

La DGSN dément catégoriquement les allégations fallacieuses de l’hebdomadaire "Le Point"
Autres articles
La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a démenti catégoriquement, vendredi, les allégations fallacieuses rapportées par l’hebdomadaire français "Le Point" selon lesquelles plusieurs commerces appartenant à des ressortissants subsahariens au Maroc auraient été la cible d'attaques et d'incendies criminels, en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Dans une mise au point, la DGSN a indiqué avoir "pris connaissance, avec un vif étonnement, du contenu d'un article publié par l'hebdomadaire français +Le Point+ dans son édition du mercredi 21 janvier 2026".

Cet article a avancé une série d'allégations fallacieuses prétendant que plusieurs commerces appartenant à des ressortissants subsahariens au Maroc auraient été la cible d'attaques et d'incendies criminels, en marge de la finale de la CAN, poursuit-on de même source.

La Direction Générale de la Sûreté Nationale tient à préciser qu’aucune agression, ni attaque criminelle visant des commerces ou des intérêts économiques appartenant à des citoyens d'Afrique subsaharienne n'a été enregistrée sur l'ensemble du territoire national, que ce soit durant la compétition ou à l'issue de la finale.

A cet égard, la DGSN réitère avoir veillé, tout au long de ce tournoi, à traiter avec la plus grande vigilance les contenus numériques véhiculant de fausses informations sur de prétendues agressions contre des ressortissants subsahariens, ajoutant que ces infox ont fait l'objet de démentis systématiques par voie de communiqués officiels, visant à rétablir les faits avec précision et neutralité.

Enfin, la DGSN rappelle qu’elle dispose de structures opérationnelles et de services de communication spécialisés, mobilisés en permanence pour répondre aux sollicitations des médias.

Ces services sont disposés à fournir toute information précise relevant de la compétence de la Sûreté Nationale, fait savoir la DGSN, notant toutefois qu’aucune demande d’information préalable n’a été adressée à ces services concernant les allégations mensongères publiées dans l’article de l’hebdomadaire français.


Lu 50 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS