La Croatie salue l'engagement marocain en faveur du cessez-le-feu

Le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grli Radman, a affirmé que son pays salue "l'engagement du Maroc en faveur du cessez-le-feu ainsi qu'en faveur de la liberté de mouvement civil et commercial à travers le passage d'El Guerguarat".



Le chef de la diplomatie croate, qui a exprimé cette position lors de sa participation à la vidéoconférence ministérielle tenue jeudi sous le thème "UE-Voisinage Sud, pour une association rénovée", a également appelé au renouvellement du processus politique sous les auspices des Nations unies, a indiqué un communiqué du ministère croate des Affaires étrangères et européennes, rendu public à l'issue de cette vidéoconférence.



Le responsable croate a aussi mis l'accent sur l'"importance capitale" de la stabilité politique des partenaires Sud de l'Union européenne (UE), affirmant qu'il est "important pour l'UE d'engager avec ses partenaires de la région une coopération plus forte et plus structurée à même de promouvoir la sécurité, la croissance économique durable et l'intégration régionale, en plus de la lutte contre la pandémie de la Covid-19".