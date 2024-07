La Côte d'Ivoire réitère sa position constante en faveur de l’intégrité territoriale

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Kacou Houadja Léon Adom, a réitéré, mercredi à Rabat, la position constante de son pays en faveur du Sahara marocain, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire.



Lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie ivoirienne a réaffirmé le plein soutien de la Côte d'Ivoire au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional.

Il a, en outre, salué les efforts des Nations unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara.



Se félicitant de cette décision, M. Bourita n’a pas manqué de remercier la partie ivoirienne pour son appui constant et ferme, saluant la décision de la Côte d'Ivoire d'ouvrir un consulat général à Laâyoune, depuis le 18 février 2020.