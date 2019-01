La Coalition contre la peine de mort tient son assemblée générale à Rabat

La Coalition marocaine contre la peine de mort (CMCPM) tient les 18 et 19 janvier 2019 à Rabat son assemblée générale sous le thème : « Mobilisation continue pour l’abolition de la peine de mort », en présence d’invités représentant des institutions nationales des droits de l’Homme, gouvernementales, diplomatiques, syndicats, d’ONG, parlementaires, politiques et syndicales, en plus de représentants de l’Association française Ensemble contre la peine de mort (ECPM), et des coalitions régionales partenaires de la région d’ Afrique du Nord et Moyen -Orient.

Outre la séance d’ouverture qui aura lieu le vendredi 18 janvier, la première journée sera marquée également par la conférence régionale sur l’abolition de la peine de mort à la lumière de la pratique conventionnelle des Etats de la région, leurs interactions par rapports aux recommandations issues des mécanismes onusiens compétents, en plus de l’évaluation des actions alternatives de la société civile en la matière.

De même, un séminaire scientifique sous le thème « Justice constitutionnelle et peine de mort », sera tenu la même journée, afin d’examiner la constitutionnalité de la peine de mort, et les différentes voies qu’il faudrait explorer pour recourir à l’exception d’inconstitutionnalité au regard du droit comparé.

Les travaux de l’assemblée générale se poursuivront à la matinée de la journée suivante, dans le cadre d’une session organisationnelle interne, consacrée à l’évaluation de l’expérience passée et l’élaboration de perspectives d’action de la CMCPM.