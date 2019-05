La Cigogne Volubile, un voyage à travers le conte et l’Afrique

L’Institut français de Rabat a organisé jeudi une rencontre réunissant une pléiade d’auteurs, d’illustrateurs, de conteurs et d’enfants de plusieurs écoles et associations dans l’objectif d’accompagner les jeunes lecteurs de 4 ans à 12 ans à la découverte du monde merveilleux du livre. Initiée du 23 au 25 mai à l’occasion de la 9ème édition de “La Cigogne Volubile, printemps des livres jeunesse du Maroc”, cette manifestation dédiée principalement à la littérature jeunesse au Maroc, emmènera les lecteurs, les orateurs et le grand public des contes dans les univers enchanteurs d’un voyage initiatique à travers l’Afrique. Cette 9ème édition privilégie la convivialité et la découverte avec des rencontres inédites avec des professionnels de la littérature jeunesse à travers des ateliers de création, projets de classe, expositions, spectacles de conte, déambulations circassiennes et bien d’autres. Selon la responsable de la médiathèque à l’Institut français de Rabat, Marion Bourel, il s’agit de plusieurs rencontres, notamment une formation au profit des enseignants du public et des rencontres de classe, des ateliers au profit des enfants ayant réalisé des projets pédagogiques sur les œuvres des auteurs, conteurs, illustrateurs et artistes participant à l’évènement. “L’idée c’est de faire découvrir aux jeunes le livre de manière ludique avec des projets pédagogiques et de les sensibiliser à prendre goût à la lecture, à travers des ateliers, des signatures, des expositions et des spectacles”, a-t-elle souligné à la MAP. Pour sa part, Halima Hmadane, conteuse et romancière, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que l’ambition est de faire connaître la littérature orale marocaine à travers le monde et de colorer le conte avec cette langue qui souvent interpelle les personnes issues d’autres pays, “ce qui est une très bonne chose par rapport à l’échange et au partage”. Elle a, ensuite, fait savoir que la particularité de cette année est l’organisation samedi d’une soirée “Ftour spectacle” ouverte à tout le monde et qui sera suivie d’une séance de conte. Organisé annuellement, le printemps des livres de jeunesse permet, entre autres, de resserrer les liens et la dynamique de collaboration qui existent entre les Instituts français et le réseau des écoles publiques et privées, ainsi qu’avec les associations, indiquent les organisateurs.