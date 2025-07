La Chine va verser des allocations familiales pour doper la natalité

Le gouvernement chinois va verser une inédite allocation annuelle d'environ 420 euros par enfant de moins de trois ans, afin de relancer la natalité face à l'actuelle crise démographique, a annoncé lundi un média d'Etat.



Le nombre d'habitants en Chine, deuxième pays le plus peuplé du monde derrière l'Inde, a chuté pour la troisième année consécutive en 2024.

Selon certaines projections de l'ONU, la population pourrait passer de 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui à moins de 800 millions d'ici 2100.



Le montant de la nouvelle allocation, versée sous conditions, sera de 3.600 yuans par an (environ 420 euros), a indiqué la télévision étatique CCTV, citant une décision du gouvernement chinois et du Parti communiste au pouvoir.

"Il s'agit d'une mesure nationale majeure visant à améliorer le bien-être de la population", a souligné la chaîne.



"Cela fournit une aide financière directe aux familles à travers le pays pour réduire le coût de l'éducation des enfants", a-t-elle ajouté.

La Chine a enregistré seulement 9,54 millions de naissances l'an dernier, soit moitié moins qu'en 2016.



La population a diminué de 1,39 million en 2024, pour la troisième année consécutive, et la Chine a perdu son rang de pays le plus peuplé au monde au profit de l'Inde en 2023.

Le taux de mariage est également à des niveaux très bas, dans un contexte où de nombreux jeunes couples renoncent à avoir des enfants, en raison des coûts élevés de l'éducation et de l'impact sur leur carrière.



Des analystes avertissent que ces subventions seules ne suffiront pas à inverser le déclin démographique, ni à relancer les dépenses des ménages, faibles depuis la pandémie de Covid-19.



"Les montants en jeu sont trop faibles pour avoir un impact à court terme sur le taux de natalité ou la consommation", estime Zichun Huang, économiste spécialiste de la Chine au sein du cabinet Capital Economics.



"Mais cela constitue un tournant important en matière d'allocations directes versées aux ménages et cela pourrait ouvrir la voie à davantage d'aides financières à l'avenir", a-t-il souligné.



La mesure annoncée lundi s'applique de façon rétroactive à partir du 1er janvier 2025.

Concrètement, les parents des bébés nés à partir de cette date pourront bénéficier de trois années pleine d'allocations à 3.600 yuans.



Ceux dont les enfants sont nés entre le 1er janvier 2022 et la date d'entrée en vigueur de la mesure auront également des subventions, mais minorées.

Avant cette initiative inédite du gouvernement central, plusieurs autorités locales avaient déjà instauré des incitations financières à la natalité.



En mars, la ville de Hohhot, capitale de la région autonome de Mongolie intérieure (nord), a commencé à offrir jusqu'à 100.000 yuans (environ 12.000 euros) par naissance aux couples ayant trois enfants ou plus.



A Shenyang, dans la province du Liaoning (nord-est), les familles ayant un troisième enfant reçoivent 500 yuans par mois jusqu'à ses trois ans.

A Hangzhou, dans le Zhejiang (est), une allocation unique de 25.000 yuans (environ 3.000 euros) est versée pour le troisième enfant.

Le Premier ministre Li Qiang s'était engagé en mars à instaurer des subventions à la garde d'enfants.



La Chine doit aussi faire face à un vieillissement rapide de sa population, qui soulève des inquiétudes sur la viabilité de son système de retraite.

En 2024, près de 310 millions de Chinois étaient âgés de 60 ans ou plus.