Le Kremlin n'exclut pas une rencontre entre Poutine et Trump en Chine en septembre

Le Kremlin a affirmé lundi qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump n'était "pas exclue" en Chine en septembre, si le président américain se rendait dans ce pays à la même date que son homologue russe.



Vladimir Poutine doit se rendre en Chine pour les célébrations du 80ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, début septembre.



Et, "s'il se trouve que le président américain décide d'aller en Chine à ce moment-là, alors une telle rencontre ne peut théoriquement pas être exclue", a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, lors de son briefing quotidien auquel assiste l'AFP.



M. Poutine doit se rendre à Pékin pour une grande parade militaire marquant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président Xi Jinping présidera cet événement qui aura lieu sur la place Tiananmen le 3 septembre.



Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025, les présidents américain et russe se sont entretenus à plusieurs reprises par téléphone, notamment au sujet de l'offensive à grande échelle lancée par Moscou en Ukraine en février 2022, mais ils n'ont pas eu de réunion.