La Chine se dit "fortement mécontente" des nouvelles sanctions américaines

La Chine s'est dite "fortement mécontente" et "fermement opposée" aux nouvelles sanctions américaines à l'encontre des entreprises chinoises pour leurs liens avec Moscou, a déclaré dimanche un porte-parole du ministère chinois du Commerce.



Pékin "exhorte les Etats-Unis à cesser immédiatement leurs mauvaises pratiques et prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits et les intérêts légitimes des entreprises chinoises", a déclaré un porte-parole du ministère.



Washington a annoncé vendredi une nouvelle série de sanctions visant 400 entités et individus, en Russie, au Bélarus, en Chine et dans d'autres pays, parmi lesquels une soixantaine d'entreprises technologiques de la défense, dont "les produits et services permettant à la Russie de soutenir son effort de guerre" en Ukraine.



"Les décisions d'aujourd'hui visent à cibler ceux impliqués dans le contournement des sanctions, notamment en Chine, ainsi que ceux qui soutiennent la production et les exportations à venir d'énergie depuis la Russie", a déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.



Son ministère cible notamment une quinzaine d'entreprises chinoises accusées de continuer à fournir des composants à l'industrie russe.



Dimanche, le ministère chinois du Commerce a déploré ces "sanctions unilatérales" qui "perturbent l'ordre et les règles du commerce international, entravent les échanges économiques et commerciaux internationaux et menacent la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales."



Ces sanctions entraînent le gel des avoirs détenus directement ou indirectement par les personnes et entreprises visées aux Etats-Unis ainsi que l'interdiction pour toute personne ou entreprise américaine de commercer avec les cibles de ces sanctions, au risque d'être à leur tour sanctionnées.

Elles ferment également les portes des Etats-Unis à l'ensemble des personnes visées