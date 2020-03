La Chine referme ses cinémas

Le bureau national du film du pays a contacté tous les exploitants aujourd'hui pour leur dire que les salles doivent être à nouveau fermées, sans délai de réouverture immédiat.

Alors que plus de 600 cinémas avaient rouvert leurs portes au public depuis le weekend dernier après avoir été fermés depuis fin janvier, peu de spectateurs étaient venus. Ces salles ne représentaient que 4,5 % de l'immobilier cinématographique du pays mais l'optimisme était au rendez-vous et ces premières réouvertures en appelaient d’autres dans les jours et semaines à venir. Cependant le Bureau du film de Pékin a publié un avis ordonnant à tous les cinémas de fermer leurs portes, d’après la presse américaine. Une information ensuite très relayée sur le réseau social local Weibo.

Aucune explication officielle n'a été fournie pour ce brusque retournement de situation. Certains acteurs de l'industrie ont immédiatement commencé à spéculer que le gouvernement s'inquiétait d'une éventuelle seconde vague d'infections par le coronavirus.