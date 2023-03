La Chine dévoile ses principales découvertes archéologiques de 2022

La Chine a dévoilé une liste de ses 10 principales découvertes archéologiques de 2022, témoin de la riche histoire de l’Empire du milieu. La liste, relayée par les médias, comprend un site datant de la période paléolithique, qui englobe des squelettes d'anciens humains et d'animaux, découvert dans la province du Hubei, centre de la Chine.



Dans ce site, les archéologues ont mis au jour un crâne fossilisé, considéré comme le spécimen d'Homo erectus le plus intact de son âge trouvé dans l'Eurasie intérieure. La liste comprend également un ancien site d'hominidés découvert dans le village de Zhaojiaxuyao, dans la province du Shandong (est de la Chine.



La découverte a aidé à combler le vide dans l'étude des ruines humaines préhistoriques dans la région, fournissant des preuves clés sur la transition significative de l'âge paléolithique au néolithique dans le nord de la Chine, ont indiqué les archéologues. Le site des reliques de Bicun, mis au jour dans la ville de Lyuliang, dans la province du Shanxi (nord de la Chine), était une ville en pierre avec des murs intérieurs et extérieurs datant d'environ 2000 avant Jésus-Christ (av. J.-C.).



Les ruines d'une ville antique découvertes sur le site des reliques d'Erlitou, dans la province du Henan (centre de la Chine), comportaient un complexe de palais, des ateliers et des tombes royales. Les archéologues ont expliqué que l'étude des ruines offre une référence précieuse pour étudier d'autres villes antiques de la période pré-Qin (avant 221 av. J.-C.). La liste comprend également des vestiges de la ville de Yin, capitale de la fin de la dynastie Shang (1600-1046 av. J.-C.), dans la banlieue d'Anyang dans le Henan.



Des douves entourant un mausolée royal ont été déterrées et devraient faire avancer la recherche sur le système de mausolée sous la dynastie Shang, ainsi que sur la culture et l'histoire de la dynastie.



D'autres reliques ont été découvertes sur le site des reliques de Xitou dans la ville de Xianyang, dans la province chinoise du Shaanxi (nord-ouest). Les reliques, telles que les bâtiments et les greniers, servent de nouvelles preuves pour étudier les fonctions et les structures des villes des dynasties Shang et Zhou (1600 av. J.-C.-256 av. J.-C.), indiquent les chercheurs.



Les archéologues ont mis au jour plus de 4.000 pièces ou ensembles de reliques, principalement des ustensiles et des ornements ménagers, provenant de 2.192 tombes sur le site de la tombe de Dasongshan dans le Guizhou.



Le complexe funéraire à grande échelle a mis en lumière la vie, le commerce et la foi des anciennes minorités ethniques du sud-ouest de la Chine. Plus de 16.300 reliques culturelles ont été également découvertes sur le site du temple de Gucheng, dans le nord-est de la province du Jilin, qui contient deux anciens temples bouddhistes.



Les fouilles archéologiques sont vitales pour l'étude de la culture bouddhiste des dynasties du Sud et du Nord (420-589) à la dynastie Tang (618-907), soulignent les chercheurs. En outre, un ancien site portuaire de la ville de Wenzhou, dans la province du Zhejiang, a été découvert, comprenant des vestiges de quais, des navires coulés et un grand nombre de reliques en porcelaine datant des dynasties Song et Yuan (960-1368).



Les découvertes prouvent, selon les archéologues, que le port de Wenzhou était un site important pour le commerce maritime depuis les dynasties Song et Yuan et a joué un rôle vital dans la Route maritime de la Soie.