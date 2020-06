La Chambre des représentants salue les initiatives Royales à destination de l’Afrique

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu lundi 15 juin une réunion avec les présidents des groupes et groupement parlementaires consacrée au programme d’action de la Chambre.

Au début de la réunion, le président et toutes les composantes de la Chambre ont présenté leurs félicitations à S.M le Roi Mohammed VI et au peuple marocain après la réussite de l’opération subie par le Souverain, dimanche soir.

Les composantes de la Chambre ont aussi salué les nobles initiatives de S.M le Roi afin d’accompagner plusieurs pays africains dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, et ce, à travers l’envoi d'aides médicales marocaines à une quinzaine de pays africains, dans le cadre d’une campagne de solidarité lancée par le Souverain en avril dernier, tout en saluant l’inventivité de l’entreprise marocaine citoyenne qui a pu manufacturer ces équipements en parfaite conformité avec les critères de l’OMS.

En ce qui concerne la question palestinienne, les composantes de la Chambre ont réaffirmé les principes intangibles poursuivies par le Royaume du Maroc sous la direction de S.M le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, soutenant les droits du peuple palestinien et l’édification de l’Etat palestinien avec sa capitale, Al-Qods Al-Charif, tout en dénonçant les flagrantes violations des autorités d’occupation qui ne cessentleur politique d’intimidation, d’annexion de territoires, d’assassinat de personnes innocentes et d’entraves à la paix.

S’agissant de la séance hebdomadaire des questions orales, il a été décidé que la séance du lundi 22 juin sera consacrée aux secteurs des Affaires étrangères, de la Santé, de l'Energie et des Mines.

Quant au projet de loi de Finances rectificative, les membres présents ont salué le débat constitutionnel et juridique qui accompagne cette première expérience à la lumière de la nouvelle Constitution. Ils ont mis l’accent sur la nécessité de se concerter avec toutes les parties, à savoir le gouvernement et la Chambre des conseillers en vue de mettre sur pied une méthodologie à même de garantir l’efficacité et la performance.