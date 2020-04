La Chambre des représentants mobilisée pour répondre aux exigences de la situation sanitaire

Les différentes composantes de la Chambre des représentants sont mobilisées pour répondre aux exigences de la situation sanitaire en veillant à assumer ses rôles d'accompagnement, de contrôle et de questionnement, a affirmé l'institution législative dans un communiqué.

"La situation que nous vivons ne devrait en aucun cas impliquer une cessation pure et simple de nos activités", d'autant plus que la Chambre, toutes composantes confondues, est soucieuse d’agir en fonction des exigences de la situation sanitaire", souligne un communiqué de la première Chambre publié à l'issue d'une réunion lundi du président Habib El Malki avec les chefs des groupes et groupements parlementaires.

La Chambre tient à remplir ses fonctions d'accompagnement, de questionnement, de contrôle, de proposition de solutions et d'alternatives, au même titre que les divers autres acteurs que sont l'école, les institutions vouées à la production et au commerce pour répondre aux besoins des populations.

Dans ce contexte, il a été convenu des formalités de présence lors de la séance d'ouverture à la session du printemps qui aura lieu le 10 avril conformément à l'article 65 de la Constitution, ainsi qu'au cours des séances suivantes.

Les participants à la réunion ont aussi convenu de tenir deux séances plénières consacrées aux questions de politique générale auxquelles répond le chef du gouvernement.

La première qui se tiendra le 13 avril sera consacrée au thème des "retombées sanitaires, économiques et sociales de la propagation du coronavirus et les mesures prises pour faire face à la pandémie".

Il a également été décidé de programmer des séances hebdomadaires pour les secteurs de la santé, de l'intérieur, de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, de l'eau, des forêts, de l'économie, des finances, de la réforme de l'administration, de l'industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'emploi et de l'insertion professionnelle.

L'ensemble des composantes de la Chambre ont souligné au cours de cette réunion l'importance particulière des travaux de l’institution législative en ces circonstances exceptionnelles, en termes notamment de communication avec l'opinion publique.

Elles se sont également félicitées de l'élan de solidarité enclenché en vue de faire face aux répercussions de la pandémie, rappelant que "les Marocains ont su surmonter bien d'épreuves grâce aux valeurs de solidarité et d'entraide qui les animent".

Les membres de la Chambre ont salué avec fierté les efforts et les initiatives lancées par S.M le Roi Mohammed VI sur les plans sanitaire, économique et social, afin d'accompagner les mesures découlant de l'état d'urgence sanitaire.

Dans le même contexte, un hommage a été rendu au gouvernement, aux institutions et à la société et la Chambre a, dans ce cadre, exprimé sa profonde gratitude au personnel de la santé, aux Forces Armées Royales, à l'administration territoriale, à la Sûreté nationale, à la Gendarmerie Royale, à la Protection civile et aux Forces auxiliaires, au corps enseignant, aux médias, à la société civile et au secteur privé.