La Chambre des représentants et la WFD renforcent leurs relations

Le directeur exécutif de la Fondation Westminster pour la démocratie (WFD), Anthony Smith, a affirmé, lundi à Rabat, que le programme de partenariat entre la Chambre des représentants et la Fondation connaîtra un rythme crescendo durant les prochaines années, suivant les priorités fixées par cette institution législative, en particulier après l'adoption de son règlement intérieur.

Le responsable britannique, actuellement en visite de travail au Maroc, a salué, lors d’entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le niveau de partenariat et de coopération entre les deux institutions.

Anthony Smith a aussi fait part de sa détermination à poursuivre la coopération avec la Chambre des représentants, tout en se félicitant du bilan positif du projet de jumelage institutionnel financé par l’Union européenne (UE) pour la période 2016-2018.

Pour sa part, Habib El Malki s’est dit satisfait du niveau de la coopération entre les deux parties, saluant le soutien de la Fondation Westminster pour l’échange d’expériences et d’expertises avec cette institution législative. Il a, par ailleurs, fait savoir que le règlement intérieur de la Chambre renferme d’importantes nouveautés, dont le renforcement de la communication parlementaire, la création de la chaîne parlementaire, l’ouverture sur la société civile, ainsi que la création d’un centre d’études et de recherches parlementaires.

Créée en mars 1992, la WFD a pour mission de promouvoir les institutions démocratiques à l'étranger.

Financée par le bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO), cette Fondation œuvre à apporter un changement politique durable dans les démocraties émergentes.

Elle vise, également, à renforcer les institutions démocratiques, les partis politiques et plus particulièrement les Parlements et l'ensemble des institutions de la société civile.