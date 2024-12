La Chambre des députés du Paraguay ratifie son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

La Chambre des Députés du Paraguay a adopté une nouvelle résolution dans laquelle elle apporte son soutien à la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud.



Dans cette résolution, adoptée la semaine dernière, les députés paraguayens réaffirment leur soutien à l'Initiative marocaine d’autonomie comme base pour concrétiser une solution pacifique, juste et conforme à la légalité internationale.



La Chambre des Députés appelle, en outre, le Gouvernement paraguayen à adopter cette même position, à travers la publication de communiqués officiels, et l’exhorte à exprimer son appui explicite à l’Initiative marocaine au sein des espaces et fora internationaux auxquels il prend part.



Il convient de souligner que la Chambre des Députés du Paraguay avait adopté, depuis l'ouverture de l’Ambassade du Maroc à Asunción en novembre 2016, sept résolutions, dont 5 expriment un soutien explicite à l'intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur la Sahara.

La Chambre des Députés s'aligne ainsi sur la dynamique internationale impulsée par SM le Roi Mohammed VI quant au plan d’autonomie et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



Cette résolution fait suite à une autre adoptée le 13 novembre dernier par le Sénat paraguayen, en appui à « l’Initiative d’Autonomie présentée par le Maroc comme base pour parvenir à une solution pacifique, juste, durable et satisfaisante pour les parties, dans le cadre du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc ».



Ainsi, les deux Chambres du Congrès National paraguayen s'accordent, d'une part, à exprimer un soutien sans équivoque à l'Initiative marocaine d'autonomie comme seule base pour toute solution à ce différend régional, dans le cadre de la souveraineté nationale du Maroc et de son intégrité territoriale, et d'autre part, appellent instamment leur gouvernement à adopter cette même position, à travers des communiqués officiels, et à y apporter un soutien explicite au sein des fora internationaux.