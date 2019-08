La Chambre des conseillers clôture sa deuxième session de l'année législative

La Chambre des conseillers a tenu vendredi après-midi une séance plénière pour clôturer la deuxième session de l’année législative 2018-2019.

A signaler, par ailleurs, que la Commission de l'enseignement et des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers avait approuvé, jeudi, à la majorité le projet de loi-cadre 51.17 relatif au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

Ce projet avait été entériné à la majorité par la Chambre des représentants lors d'une séance plénière tenue le 22 juillet.

Le texte vise à rénover le système de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique dans une optique d'équité, d’égalité des chances, de promotion de la qualité et de la durabilité, ainsi qu'à mettre en œuvre un cadre contractuel national engageant l’Etat et les diverses autres parties prenantes et partenaires impliqués dans ce domaine.

Il repose sur un ensemble de leviers, particulièrement la généralisation d'un enseignement inclusif pour tous les enfants sans discrimination, un enseignement préscolaire obligatoire avec une discrimination positive en faveur des enfants dans les milieux ruraux et périurbains, mais aussi dans les zones confrontées à un déficit en la matière. L'accent est également mis sur le droit d'accès à l'éducation et à la formation des enfants en situation de handicap et sur la lutte contre l’abandon scolaire et l'analphabétisme.