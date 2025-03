La CNSS accélère sa transformation numérique avec un nouveau service en ligne

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) s’apprête à franchir une étape majeure dans sa transformation numérique en lançant, dès juin prochain, un nouveau service électronique permettant aux assurés de remplir et d’envoyer en ligne leurs documents de soins médicaux.



Le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik, a annoncé devant la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants que ce service couvrira les consultations médicales ainsi que les dépenses liées à l’achat de médicaments. Il s’inscrit dans un projet global de numérisation de l’Assurance maladie obligatoire, qui devrait être pleinement opérationnel d’ici trois mois.



M. Boubrik a souligné que ce nouveau système offrira aux bénéficiaires la possibilité d’effectuer leurs démarches directement via le portail de la CNSS. Cette innovation englobera l’ensemble des dépenses médicales et pharmaceutiques, évitant ainsi aux assurés les procédures traditionnelles souvent complexes et chronophages.



Par ailleurs, la CNSS a adapté ses services numériques aux différentes catégories de bénéficiaires. La plateforme «Damancom», dédiée aux employeurs, a été renforcée et regroupe désormais plus de 430.000 entreprises, avec un taux de performance numérique supérieur à 98%. De plus, l’enregistrement des nouveaux travailleurs en ligne a atteint un taux de 99%. Un site spécifique a également été mis en place pour les prestataires de services médicaux et plusieurs canaux de paiement électronique des cotisations ont été développés.



Concernant les applications mobiles, Hassan Boubrik a indiqué que l’application «MaCNSS», qui permet aux assurés d’accéder aux services de la CNSS à distance, compte aujourd’hui 5,4 millions de comptes activés et enregistre en moyenne 274.000 connexions quotidiennes. Plus de 10 millions de documents et attestations y ont déjà été émis électroniquement. Par ailleurs, l’application «Taâwidati» a contribué à la digitalisation de la procédure d’indemnisation, avec plus de 560.000 dossiers traités en 2024 et un taux de numérisation atteignant 40%.



Enfin, pour améliorer la communication avec les assurés, la CNSS a mis en place un système de réponse automatisé intelligent, qui a déjà répondu à plus de 3,3 millions de questions.



T.M