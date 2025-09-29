La Bourse de Casablanca termine dans le rouge

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,45% à 19.342,98 points (pts).



Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,43% à 1.575,38 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody's ESG Solutions, a abandonné 0,36% à 1.317,22 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a diminué de 1,02% à 1.906,4 pts.



Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des pertes respectives de 0,57% à 18.331,66 pts et 0,69% à 16.709,65 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices "Loisirs et hôtels" (-6,07%), "Pétrole et gaz" (-3,16%) et "Electricité" (-3,1%) ont enregistré les plus forts replis.



À l'opposé, les secteurs "Boissons" (+7,19%), "Distributeurs" (+1,7%) et "Agroalimentaire/Production" (+0,7%) ont signé les meilleures performances.



Les échanges ont dépassé 795 millions de dirhams (MDH), réalisés sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (102,59 MDH), Akdital (60,75 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (56,94 MDH).



La capitalisation boursière avoisine 1.020 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs individuelles, Risma (-6,07% à 390 DH), AGMA (-5,69% à 6.130 DH), Zellidja S.A (-5,4% à 230,35 DH), Jet Contractors (-4,1% à 2.435 DH) et Sanlam Maroc (-3,81% à 2.020 DH) ont accusé les plus fortes baisses.



À l'inverse, les plus fortes hausses ont été affichées par Société des Boissons du Maroc (+9,3% à 2.350 DH), Lesieur Cristal (+8,33% à 325 DH), Auto Nejma (+6% à 2.457 DH), Maghreb Oxygène (+4,46% à 420 DH) et Disway (+3,84% à 1.000 DH).