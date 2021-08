La Bourse de Casablanca en baisse du 16 au 19 août

La Bourse de Casablanca a achevé la semaine allant du 16 au 19 août 2021 en baisse, son principal indice, le Masi, accusant un repli de 0,13% à 12.607,27 points.



Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, cotées à la place casablancaise, a, de son côté, cédé 0,04% à 1.028,64 points, rapporte la MAP.



Pour sa part, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a perdu 0,16% à 10.246,43 points.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s'est bonifié de 0,24% à 11.908,23 points, alors que le FTSE Morocco All-Liquid s'est apprécié de 0,03% à 10.739,71 points.



Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il s'est établi à 944,94 points, en légère baisse de 0,07%.

Sur le plan sectoriel, 12 secteurs des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, contre 12 en hausse.

Les secteurs pharmaceutique (-10,01%), "Services aux collectivités" (-1,87%) et "Société de financement et autres activités financières" (-1,81%) ont enregistré les plus forts replis de la semaine.



A la hausse, "Sociétés de placement immobilier" a réalisé la meilleure performance avec un gain de 9,73% devant "Chimie" 3,93%.

Dans la foulée, le volume global des échanges a dépassé les 281 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à près de 648,9 milliards de dirhams (MMDH).



Aux valeurs individuelles, Sothema, Timar et Salafin ont accusé les plus lourdes baisses avec respectivement -10,69%, -5,12% et -5,10%, tandis que M2M Group (+16,93%), Douja Prom Addoha (+11,43%) et Alliances (+9,03%) ont affiché les fortes hausses de la semaine.

Avec un volume transactionnel de plus de 51,81 MDH, Douja Prom Addoha a été l'instrument le plus actif de la semaine s'accaparant 18,39% des transactions, suivi de Attijariwafa Bank avec 31,59 MDH (11,21%) et LafargeHolcim Maroc avec 24,63 MDH (8,74%).