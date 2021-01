La Bourse de Casablanca achève décembre en hausse

La Bourse de Casablanca a achevé le mois de décembre en territoire positif, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, s’améliorant respectivement de 2,7% et 2,68%. Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a grimpé à 11.287,38 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 9.189,90 points. Le nouvel indice MSI 20 (Morocco Stock Index 20), composé des 20 entreprises les plus liquides, s'est apprécié de 2,52% à 924,78. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 3,27% à 10.225,50 points et le FTSE Morocco AllLiquid a pris 2,86% à 9.743,62 points.



L'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a avancé, quant à lui, de 2,41% à 861,91 points, rapporte la MAP. Au terme du dernier mois de l'année écoulée, la Bourse a vu 17 indices sectoriels finir sur une notre positive, contre 7 qui ont perdu du terrain. Le secteur de l'"Industrie pharmaceutique" (+18,48%) a signé la meilleure performance sectorielle, devançant les "Assurances" (+9,58%) et "Sociétés de portefeuilles-Holdings" (+8,99%). Avec une contreperformance annuelle de 31,8%, le secteur "Sylviculture et papier" a lâché 7,21%, au même titre que les "Industries et bien d'équipement industriels" (- 5,48%) et "Electricité" (-4,59%).



La capitalisation boursière s'est chiffrée à près de 585 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global des échanges s'est établi à près de 17 MMDH. Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été réalisées par Sonasid (24,84%), Sothema (21,73%) et Agma (13,91%). En revanche, les plus lourdes baisses ont été l’œuvre de Salafin (-12,23%), Delattre Levivier Maroc (-10,73%) et Maroc Leasing (-9,59%). En outre, Attijariwafa Bank, Bank of Africa et Cosumar ont été les instruments les plus actifs avec des parts respectives de 18,03%, 13,07% et 12,84%.