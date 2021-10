La Bibliothèque nationale lance sa plateforme digitale "Kitab"

La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a lancé sa nouvelle plateforme digitale "Kitab", permettant aux visiteurs de consulter les publications nationales les plus récentes, a souligné un communiqué de la BNRM.



Cette plateforme, accessible via "Kitab.bnrm.ma", permettra de consulter des publications nationales, qu'elles soient publiées en 2020 ou celles qui seront publiées prochainement. La plateforme digitale offre également la possibilité de télécharger une bibliographie numérique nationale, dans les langues arabe et française, de 1968 jusqu'à 2020, ce qui permettra aux visiteurs d'accéder à l'historique des publications marocaines (encyclopédies, livres et publications médiatiques).



Considéré comme un espace virtuel mettant en relation les différents acteurs du domaine, "Kitab" permettra aux éditeurs de faire connaître leurs publications et aux lecteurs et chercheurs de garder contact avec toutes les nouveautés du marché du livre, comme elle permettra de mieux connaître les écrivains marocains à travers leurs bibliographies, explique le communiqué. Inscrit dans le cadre de la dynamique de digitalisation enclenchée par le Royaume, le lancement de la plateforme accompagne la stratégie de la BNRM visant à renforcer son positionnement, en tant que leader culturel, sur le plan national et continental, ajoute le communiqué.



Dans le cadre de son approche participative, la BNRM met à la disposition des acteurs du domaine l'adresse électronique kitab.bnrm@gmail.com, réservée aux suggestions et aux informations ayant trait aux livres publiés et aux bibliographies des écrivains marocains qui souhaitent intégrer le projet "Kitab". Une conférence de presse visant la présentation de ce projet sera organisée ce jeudi, afin de rapprocher les éditeurs et médias des différents projets programmés pour la saison culturelle 2021/2022, notamment ceux liés à la digitalisation et à la bibliographie nationale.