La BVC progresse du 1 er au 5 février

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 1er au 05 février 2021 dans le vert, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant respectivement 0,72% et 0,73%. Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est hissé à 11.713,5 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé à 9.549,17 points. Les performances “YearTo-Date” (YTD) de ces deux baromètres se sont élevées à 3,78% et 3,91%, rapporte la MAP.



Le nouvel indice Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, s’est bonifié de 0,38% à 955,53 points. L’indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a, pour sa part, pris 0,18% à 894,45 points. Sur le volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,46% à 10.710,54 points et le FTSE Morocco AllLiquid de 0,6% à 10.057,05 points. La cote doit ces évolutions notamment à la bonne tenue de 18 secteurs, lesquels ont signé des hausses allant de 0,41% pour les “équipements électroniques et électriques” à 4,82% pour les “assurances”.



Cependant, l’indice des “ingénieries et biens d’équipement industriels” s’est déprécié de 5,21% au même titre que les “loisirs et hôtels” (3,96%) et les “services aux collectivités” (1,45%). Aux valeurs, Wafa Assurance s’est placé en tête de l’indice Masi avec un gain de 7,49%, devançant Auto Hall (5,47%) et Lesieur Cristal (4,92%). A l’opposé, le titre de Delattre Levivier Maroc a lâché 8,55%, plus fort repli de la semaine, suivi d’Oulmes (5,78%) et Cartier Saada (5,08%). La capitalisation boursière s’est, quant à elle, chiffrée à près de 605,26 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à 418,1 millions de dirhams (MDH). Avec un volume transactionnel de plus de 68,9 MDH, Sodep-Marsa Maroc a été l’instrument le plus actif de la semaine, s’accaparant 16,63% des transactions, devant Itissalat AlMaghrib (10,26%) et Attijariwafa Bank (7,85%).