La BNRM reçoit en donation la bibliothèque privée de feu Mohamed Zerouali Haiki

La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a reçu la bibliothèque privée de l’érudit feu Mohamed Ben Houssein Zerouali Haiki, un des principaux savants de la ville de Fès, en donation de ses héritiers. Dans un communiqué, la BNRM indique que cette initiative s’inscrit dans le cadre de son ouverture sur son environnement scientifique et sa participation au maintien et à la restauration de la richesse documentaire nationale, notamment en matière de manuscrits.

Cette bibliothèque privée est composée d’une centaine de grandes œuvres, d’ouvrages de référence, d’encyclopédies, d’ouvrages philosophiques et littéraires, de revues, de périodiques, de sources rares dans divers domaines de connaissances comme les sciences religieuses, historiques et géographiques.

Elle comprend également 102 manuscrits rares traitant de différents domaines cognitifs, ajoute la même source, précisant que c’est la première fois que la Bibliothèque nationale reçoit une donation de cette ampleur, qui témoigne, par sa diversité, de l’ouverture des érudits marocains sur les différentes cultures et connaissances humaines. La BNRM s’engage, en vertu d’une convention de donation signée avec le représentant des héritiers de feu Mohamed Zerouali Haiki, à traiter de manière bibliographique, numériser, valoriser et mettre la collection à la disposition des chercheurs et des usagers de la BNRM dans les meilleures conditions possibles, relève le communiqué.