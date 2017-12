La BBC annonce un documentaire sur l'affaire Weinstein

L'affaire Harvey Weinstein bientôt portée à l'écran. Non pas sous la forme d'une fiction, mais d'un documentaire diffusé par la BBC. Produit par Simon Chinn (oscarisé pour Le Funambule et Sugar Man) et sa société de production Lightbox, le long métrage, sobrement intitulé Weinstein, sera diffusé à la télévision mais pourrait également bénéficier d'une sortie en salles afin de le rendre admissible aux Oscars et aux BAFTA. D'une durée de 90 minutes, le documentaire comprendra des interviews d'actrices ayant accusé l'Américain, mais aussi des entretiens avec des journalistes, producteurs, réalisateurs, agents et avocats impliqués dans l'affaire.

Alors que certaines personnes prendront la parole pour la toute première fois, Weinstein lui-même se verra offrir l'opportunité de participer au film.

Le documentaire Weinstein sera réalisé durant une grande partie de l'année prochaine par Ursula MacFarlane.

Pour Simon Chinn, il était important qu'une femme soit aux commandes du projet : "Je pense qu'elle viendra sur cette histoire avec une perspective féminine. C'est une cinéaste qui sera capable de s'identifier, avec une grande sensibilité, à de nombreuses victimes prétendument abusées par Weinstein."