La 83ème session du Comité exécutif de l’UPA réaffirme l’importance du renforcement de l’Union et du développement de ses mécanismes

La 83e session du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA), dont les travaux se sont achevés jeudi à Rabat, a constitué une occasion renouvelée de réaffirmer l’importance du renforcement de cette instance et du développement de ses mécanismes d’action.



Selon un communiqué du Parlement, cette session s'est tenue avec la participation de délégations parlementaires représentant plusieurs pays membres, en présence active des chefs de délégation ainsi que de représentants des institutions législatives africaines.



Les échanges ont principalement porté sur la nécessité de moderniser les mécanismes de gouvernance, d’efficacité et de performance, afin de permettre à l’Union de poursuivre pleinement ses missions dans les meilleures conditions.



A cette occasion, les membres du Comité exécutif ont exprimé leur profonde gratitude et leur reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ainsi que leur appréciation pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse réservés aux délégations participantes, saluant les efforts déployés par les autorités marocaines pour assurer l’organisation et le succès de cette session.



Les travaux de cette session, ouverte par les présidents de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, et du Comité exécutif de l’UPA, Ali Kolotou Tchaïmi (président de l’Assemblée nationale de la République du Tchad), ont été marqués par des débats approfondis.



Ils ont porté notamment sur la présentation des activités de l’Union entre les deux sessions, l’adoption du rapport et des recommandations de la Commission de contrôle des comptes et des rapports financiers au titre de 2024, ainsi que sur les préparatifs de la 47e Conférence de l’UPA et l'examen de ses statuts et de son règlement intérieur.



Au cours de cette session, le Comité exécutif a adopté le projet d’ordre du jour de la 47e Conférence de l’UPA et décidé d’élargir la composition de la Commission chargée de l’étude des propositions de révision des statuts et du règlement intérieur, en y intégrant des représentants supplémentaires de plusieurs Parlements, dont celui du Maroc.



Par la même occasion, il a été décidé de la tenue de la 84e session du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine en novembre 2025 à Kinshasa, en République démocratique du Congo.