La 4ème édition du Festival national des amateurs du théâtre à Marrakech

La quatrième édition du Festival national des amateurs du théâtre se tiendra du 15 au 18 mai à Marrakech, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture.



Cette manifestation, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'inscrit dans le cadre de la désignation de Marrakech par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) en tant que capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024, indique un communiqué du ministère qui organise le festival.



Selon la même source, cet événement théâtral mettra en compétition des troupes issues de différentes régions du Royaume.

Huit œuvres théâtrales ont été retenues par la commission de sélection qui a examiné au total 21 oeuvres présentées dans les délais impartis pour participer au concours.



Parmi les pièces en lice figurent "Damsa" de la troupe "SalArt pour le développement, la culture et les arts" de Salé, "Borious" de la troupe "Demlij pour les cultures et les arts" de Casablanca, "Amjadaf Al Rih" de la troupe "Labsat" de Benslimane, "Ntat (Elle)" de la troupe "Touizy - Association Aourir pour la culture et le sport" d'Agadir, et "Jawaro" de la troupe "Candela Art" de M’diq-Fnideq.



Les autres pièces en compétition comprennent "4*1" présentée par "Les amoureux du théâtre pour la créativité et le développement" (Berrchid), "Faouda Frras" par "Amjad pour la musique et le théâtre" (El Jadida), et "Siba" par "Al Atta'a pour le théâtre et le cinéma" (El Kelaâ des Sraghna).



Ces troupes rivaliseront pour décrocher les six prix du festival : "Meilleure représentation théâtrale", "Meilleure mise en scène", "meilleure scénographie", "Meilleure écriture", "Meilleure interprétation masculine" et "Meilleure interprétation féminine".