La 4ème conférence du Réseau mondial des musées de l’ eau à Marrakech

La 4ème conférence du Réseau mondial des musées de l'eau, un événement placé sous le thème " Les musées de l'eau et les eaux souterraines : rendre visible l'invisible", aura lieu du 26 au 30 octobre au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc- AMAN.



Initiée en partenariat avec le Réseau mondial des musées de l’eau (WAMU-NET) affilié à l’UNESCO-IHP, cette conférence connaîtra la participation d’experts et d’universitaires dans le secteur de l’eau qui vont débattre, trois jours durant, de la sensibilisation à la question de l’eau notamment, les eaux souterraines qui connaissent un stress sans précédent, aggravé par les années de sécheresse consécutive dans plusieurs pays dont, le Maroc, expliquent les organisateurs dans un communiqué.



Lors de cette rencontre, les débats porteront sur différentes thématiques, à savoir : "Le patrimoine hydraulique au Maroc et en Afrique du Nord", "La contribution des musées de l’eau dans la sensibilisation à la préservation de l’eau" et "L’Assemblée générale du Réseau mondial des musées de l’eau", ajoute la même source. Et de poursuivre qu'en marge de cette conférence, des visites guidées seront organisées à l’exposition permanente du Musées ainsi qu'à un nombre de sites historiques de Marrakech (Médina, jardins …).



Les 29 et 30 octobre 2022 seront consacrés à une excursion dans le Haut-Atlas où, les participants auront l’occasion de s’arrêter sur les particularités des techniques du partage de l’eau et de l’irrigation locales (moulins hydrauliques, cultures en terrasses, séguias …), sans manquer le passage à l’écomusée d’Imlil créé par l’Agence nationale des eaux et forêts.