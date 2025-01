La 4ème Foire régionale des produits de l'économie sociale et solidaire, du 31 janvier au 7 février à Meknès

Le Conseil régional de Fès-Meknès organise, du 31 janvier au 7 février à Meknès, la 4ème édition de la Foire régionale des produits de l'économie sociale et solidaire.



Cet événement, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, vise à consolider les acquis réalisés durant les trois précédentes éditions et à mettre en valeur la nouvelle dynamique des produits de ce secteur, ses nobles valeurs et ses objectifs humanitaires.



Selon un communiqué des organisateurs, cette manifestation, initiée en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Economie sociale et solidaire, vise également à renforcer les capacités de production et de commercialisation des acteurs du secteur, à aider les coopératives à accéder au système de certification de sécurité sanitaire de l'ONSSA, ainsi qu'à favoriser l'émergence de pôles de compétitivité régionaux capables de créer de la valeur ajoutée et d’offrir de nouvelles opportunités d’emploi.



Cette foire, organisée conformément aux objectifs du programme de développement régional 2027-2022, se tiendra sur une superficie de 5.000 m2 et comprendra des stands d'exposition, de formation et de divertissement, rapporte la MAP.



Elle se compose de plusieurs pôles, dont le plus important est le pôle des exposants qui comprend 160 stands avec la participation de 320 exposants représentant les différentes préfectures et provinces de la région, ainsi que d’autres régions du Royaume.



Il s'agit également du pôle international, marqué par la participation de pays arabes et étrangers qui entretiennent des relations de coopération avec la région de Fès-Meknès, dont la Chine, la France, Bahreïn et la Jordanie.



La foire connaîtra aussi la participation du Sénégal, avec la présence d’institutions et d’organisations gouvernementales et non gouvernementales s’activant dans la commercialisation et la promotion des produits de l’économie sociale et solidaire.



Quant au pôle d'appui financier et institutionnel, il offre des opportunités d'échange d'expériences et d'expertise aux institutions œuvrant dans le domaine de l'appui financier et technique, au bénéfice des organisations de l'économie sociale et solidaire, en vue de leur apporter soutien et accompagnement aux niveaux régional et national.



Cette foire sera marquée par l’organisation de la deuxième édition de la cérémonie de caftan (Caftan Fès-Meknès), afin de mettre en valeur le savoir-faire et la créativité des artisans et exposants de la région de Fès-Meknès.