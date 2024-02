La 3ème Semaine du film allemand primé à Rabat

La troisième Semaine du film allemand primé se tiendra du 13 au 17 février au cinéma Renaissance à Rabat, a indiqué l'Institut Goethe-Maroc, initiateur de l'événement.



Cette manifestation invite le grand public à découvrir "une nouvelle sélection de films allemands contemporains primés, explorant des thèmes universels, de l'identité et les relations familiales aux défis sociaux ou encore l'émancipation", a précisé l’Institut sur son site web, ajoutant que chaque film sera accompagné d'une discussion pour approfondir les thèmes abordés et partager des perspectives variées.



Dans le cadre de cette semaine, qui constitue une célébration du dialogue culturel et un pont cinématographique entre l’Allemagne et le Maroc, des courts métrages marocains abordant les mêmes thématiques seront présentés en préambule de chaque séance, et ce, en partenariat avec l’Ecole supérieure des arts visuels (ESAV) de Marrakech et le Marrakech Short Film Festival, a fait savoir la même source.



Au menu de cette semaine, figure un programme varié comportant de longs métrages allemands primés dans différents genres et sortis en 2022 et 2023, notamment "Liebe, D-Mark und Tod" de Cem Kaya, "Sonne & Beton" de David Wnendt, "Sisi & Ich" de Frauke Finsterwalder et "Elaha" de Milena Aboyan.



Les projections des films se feront tous les soirs du 13 au 17 février au cinéma Renaissance de Rabat à partir de 19h30, a noté la même source, ajoutant que la 3ème Semaine du film allemand primé se déroulera d’abord dans la capitale de Rabat et sera suivie de manifestations à Casablanca, Tanger et Marrakech.