La 36ème édition du FITUC sous le thème "Le théâtre et la folie"

La 36ème édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca (FITUC) se tiendra du 1er au 7 juillet prochain à Casablanca, sous le thème "Le théâtre et la folie".



Organisée avec l'appui du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et du Conseil de la région de Casablanca-Settat, cette manifestation aura lieu dans des théâtres de Casablanca, Settat et El Jadida, ainsi que dans divers espaces publics et institutions culturelles et artistiques, notamment des orphelinats, annonce un communiqué des organisateurs.



Le chiffre "36", poursuit la même source, revêt une signification symbolique pour les Casablancais qui est celle de la folie, d'où l'idée de célébrer cette 36ème édition sous le thème "Le théâtre et la folie", notamment la folie et la relation dialectique qu'elle entretient avec la créativité en général, du point de vue psychologique, traduisant l'état de l'artiste créateur qui s'immerge dans des situations extraordinaires appartenant au rêve et à la métaphysique.



Dans le cadre de ses activités, le festival prévoit une conférence centrale pour débattre de la question de la folie et de sa relation dialectique avec la créativité en général et le théâtre en particulier, animée par une pléiade de professeurs et de spécialistes marocains et étrangers.



Au menu également, des pièces de théâtre interprétées par des étudiants de diverses universités internationales et marocaines, représentant les pays de l'Allemagne, l'Indonésie, la Colombie, l'Arménie, la Corée, l'Espagne et l'Égypte, ainsi que le pays hôte, le Maroc, représenté par les universités de Casablanca, Mohammédia et Ben Guerir, ainsi que par les étudiants de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle de Rabat.

Un jury international a été choisi pour évaluer ces spectacles théâtraux et récompenser leurs créations, ajoute la même source.



Par ailleurs, la 36ème édition du FITUC rendra hommage à l'artiste pionnier du théâtre solo, Abdelhak Zerouali, à l'éminente journaliste Fadila Anouar, et à l'artiste de théâtre, de cinéma et de télévision, Azzelarab El Kaghat.



Pour ce qui est de la formation, cette édition consacrera un nombre important d'ateliers dans divers domaines artistiques et techniques liés au théâtre, au profit des étudiants et des amateurs de théâtre, encadrés par des spécialistes.