La 20ème édition du Festival L’Boulevard annulée

L’ association EAC-L’BOULVART a annoncé l’annulation des éditions 2020 des différents festivals organisés par ses soins, à leur tête le festival des jeunes musiciens “L’Boulevard”, en raison de la pandémie de la Covid-19. “Au vu des circonstances actuelles et des mesures d’urgence prises par le Maroc pour faire face à la pandémie de la Covid-19, l’association a le regret de vous annoncer l’annulation des éditions 2020 de ses festivals de musique, L’Boulevard, du street-art, Sbagha Bagha à Casablanca et Jidar, toiles de rue à Rabat”, a expliqué l’association dans un communiqué. Les activités du centre de musiques actuelles, le Boultek, à savoir les concerts, répétitions et résidences, sont également à l’arrêt, bien que les équipes de l’association s’activent “afin de préparer la prochaine saison, qui nous l’espérons, saura répondre à vos attentes”, ajoute la même source. L’association EAC-L’BOULVART tient à remercier son public, ses amis, ses partenaires et ses sponsors, tout en invitant a rester en contact à travers ses pages sur les réseaux sociaux, dans l’attente des éditions 2021 “pour célébrer le 20éme anniversaire du festival L’Boulevard, conclut le communiqué.