La 17ème édition du Festival international Cinéma et migrations d’Agadir en digital

La 17ème édition du Festival international “Cinéma et migrations” d’Agadir (FICMA), se tiendra du 22 au 26 décembre à Agadir, à l’initiative de l’association “Al moubadara Attakafiya”. Tenue en partenariat avec le Centre cinématographique Marocain, le conseil de la région Souss Massa, la Wilaya de la région Souss Massa, cette édition qui sera entièrement digitale, en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du Covid-19, représente un défi promotionnel de la culture à travers le 7ème Art qui prône les valeurs de partage et d’échanges, indiquent mardi les organisateurs dans un communiqué. Organisé aussi en coopération avec le conseil préfectoral d’Agadir, la collectivité territoriale d’Agadir et des partenaires institutionnels publics et privés le festival propose à son public et ses partenaires une riche programmation à suivre sur la plate forme du festival : www.festivalinternationalcinemaetmigrationsagadir.com et sur les réseaux sociaux facebook et instagram. Le programme de cette édition comporte la projection en compétition de 10 films longs métrages, représentant 15 pays, sélectionnés parmi les longs métrages primés lors des précédentes éditions. Cette sélection sera proposée à un jury composé de cinq éminentes personnalités du monde du cinéma et de la culture, sous la présidence du grand auteur et poète Marocain Tahar Ben jelloun, et en qualité de membres : Meryem Benmbarek : (Réalisatrice BelgoMarocaine), Maimouna N’dyaye (comédienne et réalisatrice Franco-guinéenne), Balufu Bakupa-Kanyinda (Réalisateur, scénariste Congolais) et Abderrazak Benchaabane (professeur, photographe Marocain). Aussi des films réalisés par les Marocains du monde seront projetés hors compétition dans la rubrique panorama. Au menu également de cet évènement figurent des hommages à des artistes du 7ème Art , ainsi que l’organisation de conférences, séminaires thématiques et ateliers de formation animés par les professionnels du cinéma et de la culture nationaux et étrangers.