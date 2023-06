La 14ème édition du Festival international du film documentaire d'Agadir du 5 au 10 juin

La 14ème édition du Festival international du film documentaire d’Agadir (FIDADOC) se déroulera du 5 au 10 juin, à l'initiative de l'Association de culture et d’éducation par l'audiovisuel (ACEA).



La sélection officielle de cette édition comprend 21 films originaires de 22 pays de production, indique un communiqué des organisateurs, notant que les sections compétitives du FIDADOC privilégient les auteurs émergents et les travaux des cinéastes issus du continent africain.



La compétition internationale est composée de 11 longs-métrages alors que la compétition de courts-métrages africains comprend 4 films.



Le jury de la compétition internationale sera composé du cinéaste Nadir Bouhmouch (Maroc), Grand Prix du FIDADOC 2019 avec "Amussu", Bintou Diarra (Côte d’Ivoire), également dramaturge et auteure de podcasts radio, le réalisateur Patrick Jeudy (France), renommé pour ses films à base d’archives et la productrice Noe Mendelle , fondatrice du Scottish Documentary Institute où elle a initié de nombreux programmes de soutien aux créateurs.



Le festival rendra hommage à la réalisatrice-productrice Izza Genini et au réalisateur-producteur Ahmed El Maanouni, en projetant en leur présence, le dernier opus de la première, "Mon Souk du Jeudi" et un grand classique du second "Al Hal" (Transes), produit par Izza Genini en 1981 et restauré en 2007 dans le cadre du prestigieux Cinema Foundation Project.



La sélection officielle comprend un panorama de 3 films évoquant chacun à sa manière la diversité de l’identité marocaine.



Fidèle à sa devise "Le Cinéma partout, le Cinéma pour tous", le FIDADOC poursuivra son programme de projections ambulantes, Triq Cinima, qui permet de toucher la jeunesse et les populations les plus éloignées de toute offre culturelle.



Pendant toute une semaine, les équipes du festival visiteront les quartiers d’Agadir (le jardin Abderrahim Bouabib, voisin du Complexe Jamal Addora, le siège de l’Association des sourds d’Aghroud, quartier Bensergao) et prendront la route en direction de l’établissement pénitentiaire d’Ait Melloul, Dar Taliba d’Amskroud et le centre culturel de l’Association Espoir à Tiznit.



Libres d'accès, les projections officielles du FIDADOC seront accueillies pour la première fois dans la salle récemment rénovée du Cinéma Sahara située au quartier Talborjt, selon la même source qui relève que les cinéphiles gadiris découvriront ainsi sur grand écran le meilleur du cinéma documentaire africain et international.



Lors de la dernière édition, le festival a célébré les 10 ans de la pépinière du FIDADOC, "la Ruche documentaire", en accueillant plusieurs films qui ont bénéficié de programmes de formation et d’accompagnement artistique.



Cette année, "la Ruche documentaire" accueille la sélection cannoise de "La mère de tous les mensonges "d’Asmae El Moudir doublement primé du Prix de la mise en scène à un Certain regard et de L’Œil d’or qui récompense le meilleur documentaire parmi les différentes sections du plus grand rendez-vous cinématographique de l’année, 10 ans après avoir bénéficié de la seconde édition de la résidence d’écriture panafricaine à Safi en 2013, ajoute la même source.