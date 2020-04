L’opération de distribution alimentaire du Ramadan se poursuit sur les chapeaux de roues

Dans la continuité de l’élan national de lutte contre les effets du Covid-19 initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en application des Hautes instructions du Souverain, la Fondation Mohammed V pour la solidarité s’est mobilisée pour l’organisation de la 21ème édition de l’opération Ramadan d’aide alimentaire et la poursuit avec entrain.

En cette période de confinement, la Fondation et ses partenaires ont dû adapter le dispositif de distribution pour que la sécurité des populations soit garantie.

La distribution sera effectuée dans le respect des consignes sanitaires et de protection, selon le protocole et les modalités adaptés par les autorités locales.

Elle est assurée par les caïdats dans le cadre d’un comité local qui veille à informer les chefs des familles bénéficiaires et à organiser la remise de l’aide alimentaire directement auprès des foyers, en porte-à-porte.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, a donné ses Hautes instructions pour le lancement de cette opération en faveur de 600.000 familles démunies, dont 459.504 dans le milieu rural.

A rappeler aussi qu'au niveau national, ce sont trois millions de personnes, en particulier les personnes âgées, les veuves et les personnes en situation de handicap issues de milieux défavorisés et du monde rural dans 83 provinces et préfectures du Royaume, qui seront fournies en denrées alimentaires à travers cette action de proximité à grande échelle.



14.000 ménages

à Al Haouz



Le nombre de ménages bénéficiant de l’opération de distribution alimentaire Ramadan 1441 au niveau de la province d’Al Haouz s’élève à quelque 14.400, soit une augmentation de 1.950 familles par rapport à l’année dernière.

Cette opération qui vise à apporter de l’aide et du réconfort aux personnes vulnérables et aux familles vivant en situation de précarité, et à réduire les effets socioéconomiques de la pandémie, cible en particulier les personnes âgées, les veuves et les personnes en situation de handicap issues de 21 caïdats et 3 pachaliks relevant de la province d’Al Haouz.

Le panier, composé de sept produits essentiels (10 kg de farine, 4 kg de sucre, 250 gr de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 5 litres d’huile et 800 gr de concentré de tomates), représente une aide solidaire qui vise à alléger les besoins alimentaires liés à la période du Ramadan.



10.000 ménages

à Béni Mellal



10.000 ménages issus de la province de Béni Mellal bénéficient de l'opération de soutien alimentaire ''Ramadan 1441'', initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Le coup d'envoi de l'opération de soutien alimentaire "Ramadan 1441" au niveau de la province de Béni Mellal a été donné, dimanche dans la commune de Tagzert, pour bénéficier à un total de 10.000 ménages relevant du milieu urbain ainsi que des zones montagneuses et rurales de cette province.

Dans ce sens, une commission provinciale a supervisé les opérations de distribution de ces aides au domicile des bénéficiaires afin d'éviter tout risque de rassemblement ou d’attroupement conformément aux mesures préventives adoptées par les autorités publiques pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Dans ce cadre, chaque famille reçoit un panier composé de sept produits essentiels (10 kg de farine, 4 kg de sucre, 250 gr de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 5 litres d’huile et 800 gr de concentré de tomates), ce qui représente une aide solidaire qui vise à alléger les besoins alimentaires liés à la période du Ramadan.



9.228 ménages

à Safi



Le nombre de ménages bénéficiant de l’opération de distribution alimentaire "Ramadan 1441" au niveau de la province de Safi s’élève à 9.228, soit une augmentation du nombre de foyers bénéficiaires de 1.178 par rapport à l’année dernière.

Le nombre de bénéficiaires issus du monde rural s'élève à 7.200 ménages, alors que celui des ménages ciblés en milieu urbain a atteint 2.028 au niveau de la province de Safi.

Cette opération, qui vise à apporter de l’aide et le réconfort aux personnes vulnérables et aux familles vivant en situation de précarité, et à réduire les effets socioéconomiques de la crise induite par la pandémie du nouveau coronavirus, cible en particulier les personnes âgées, les veuves et les personnes en situation de handicap issues de toutes les communes de cette province.



7.750 ménages

à Larache



Le nombre de ménages bénéficiant de l'opération de distribution alimentaire Ramadan 1441 au niveau de la province de Larache s’élève à 7.750 en milieu rural et urbain, soit 1.300 familles de plus par rapport à la précédente édition.

Au niveau urbain, l'opération a bénéficié à 1.000 ménages dans les villes de Larache et Ksar El Kébir, tandis que dans le monde rural, elle a bénéficié à 935 familles dans les caïdats de Souk Talba et Sidi Salama, 1.415 dans les caïdats de Tatouft et Laoumra, 900 dans les caïdats de Rissana, Sahel Chamali et Bni Garfett, ainsi que 801 ménages dans les caïdats de Bni Arouss et Ayacha.

Le coup d'envoi de cette opération a été donné par le gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, en présence des élus et de personnalités civiles et militaires, indique la province dans un communiqué.

Ainsi, la province a mobilisé pour cette opération, qui est supervisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, des commissions provinciales et locales, notamment du capital humain relevant de l'Entraide nationale, du ministère des Habous et des Affaires islamiques, de la Santé et les autorités publiques.