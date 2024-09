L'opération de collecte des données pour le RGPH se poursuit dans de bonnes conditions à Khouribga

L' opération de collecte des données pour le Recensement général de la population et de l'habitat(RGPH),se poursuit dans la province de Khouribga, dans de bonnes conditions, à la faveur d’un engagement actif du personnel du recensement et des citoyens.



Au niveau de la commune rurale d’Ouled Abdoune, l’ensemble des moyens matériels, humains et logistiques sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération nationale d'envergure, qui se poursuit jusqu'au 30 septembre.



Dans le détail, un total de 799 personnes prennent part à cette opération au niveau de la province de Khouribga, dont 602 enquêteurs, 179 contrôleurs et 18 superviseurs communaux en plus des équipes administratives et des agents d'autorité dans les milieux urbain et rural.



En vue de faciliter le travail des recenseurs notamment dans les zones rurales, quelque 91 véhicules ont été déployés au niveau de la province pour faciliter le déplacement des enquêteurs dans les zones de recensement.



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Dahouqi, superviseur de la commune d'Ouled Abdoune a mis en avant les efforts déployés par les enquêteurs dans les communes à forte dominante rurale, saluant l'interaction positive des citoyens de ces zones qui répondent spontanément aux demandes des enquêteurs. L'utilisation de systèmes d'information et de tablettes électroniques garantit de meilleurs résultats et permet au personnel du recensement de travailler avec efficacité avec une marge d'erreur moindre, a-t-il fait savoir.



De son côté, Aziza Mahouri, enquêtrice dans la préfecture de Khouribga, a expliqué que l’opération se déroule dans d’excellentes conditions grâce à la coordination de tout un chacun, recenseurs et citoyens, saluant les habitants des communes rurales qui ont fait montre d’un bon sens civique. Le RGPH 2024 fournira des données socioéconomiques et démographiques précises de nature à contribuer à orienter les politiques publiques dans divers domaines, a fait savoir Mme Mahouri.



Réalisé en application des Hautes Instructions Royales et en conformité avec les recommandations de la Commission statistique des Nations unies, le RGPH2024 permettra de fournir une image réelle de la population et de l'habitat. Il revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socioéconomique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.