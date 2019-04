L’œuvre du cinéaste et poète Abbas Kiarostami au cœur des Journées cinématographiques de Safi

L’univers cinématographique et poétique du cinéaste iranien, Abbas Kiarostami est le thème de la 14ème édition des Journées cinématographiques de Safi (JCS), qui se tiendra les 2 et 3 mai prochain. Le programme de cette édition, qui aura lieu à la Faculté polydisciplinaire de Safi, sera marqué par l’organisation d’un colloque international intitulé "Abbas Kiarostami, les mots et les images" avec la participation de plusieurs chercheurs, critiques et artistes, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

"Le choix d’Abbas Kiarostami n’est pas anodin", note le communiqué, citant le professeur Rachid Naim, fondateur et directeur de cet événement. "Il s’agit d’un cinéaste qui a marqué le monde entier par ses films poétiques qui explorent la complexité existentielle de l’être humain", explique-t-on.

En plus de projections de plusieurs courts et longs métrages du cinéaste, cette manifestation culturelle connaîtra des lectures de poèmes d'Abbas Kiarostami, qui compte à son actif trois recueils. Dans ce sens, les comédiens Badia Sanhaji et Malek Akhmis animeront des ateliers autour des œuvres poétiques d’Abbas Kiaristami au profit des étudiants de la Faculté polydisciplinaire de Safi, fait savoir la même source.