L’initiative hilarante de Céline Dion pour sauver les confinés qui s'ennuient

Voilà la solution idéale pour ne pas mourir d'ennui pendant le confinement. Sur les réseaux sociaux, Céline Dion a partagé un petit jeu à faire seul ou entre amis, parfaitement adapté à la situation : un bingo spécial pandémie, en anglais ou en français, adapté de la discographie de la chanteuse. Les règles sont simples. "Choisissez votre carte et prenez une capture d'écran, complétez votre carte en remplissant 5 cases en ligne (diagonale, verticale, horizontale), puis montrez nous vos cartes complétées !" Bref, la solution idéale pour rester chez soi malgré le soleil éclatant qui brille à l'extérieur.

Certaines personnes risquent bien de cocher plus de cinq des cases proposées dans ce bingo inédit. Parmi les suggestions : faire sa meilleure imitation de Céline Dion, porter des hauts talons comme elle, regarder Titanic, faire des vocalises ou encore chanter sous la douche. Mais l'artiste canadienne n'en oublie pas les consignes de sécurité. Si elle incite les gens à interpréter son titre The Prayer en duo – tout comme elle le faisait avec Andrea Boccelli en 1999 –, elle pousse surtout tout le monde à rester calme, à "se laver les mains" et à passer un coup de fil à un ami pour survivre à l'isolement. Comme elle le disait dans son album These Are Spécial Times, "I'm your angel"...

Céline Dion a peut-être le coeur à rire, mais elle aussi passe par des moments compliqués en cette période de pandémie. Le 30 mars 2020, la chanteuse devait fêter ses 52 ans en Californie, puisqu'elle avait prévu de donner un concert à Glendale le 29 et un autre à San Diego le 31. Mais son Courage World Tour a été reporté, comme toutes les performances artistiques prévues à ces dates, et c'est à domicile qu'elle a soufflé ses bougies, entourée de ses trois fils René-Charles (19 ans), Nelson et Eddy (ses jumeaux de 9 ans). "J'espère que vous prenez tous bien soin de vous durant ces temps particulièrement difficiles, écrivait-elle alors. Je suis à la maison avec ma famille et nous prenons les précautions nécessaires pour rester en bonne santé et en sécurité. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont malades et tous ceux qui sont durement affectés par cette situation dramatique."