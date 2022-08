L'initiative “Technologies pour la transformation de l’ agriculture africaine ” de la BAD primée

La plus grande organisation américaine de journalistes et de professionnels des médias de couleur a décerné à la Banque africaine de développement (BAD) le prix «Salute to Excellence» pour l’initiative «Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine» de la Banque. La National Association of Black Journalists a salué l’excellence de la Banque en matière de relations avec les médias et de marketing en ligne dans le cadre de cette initiative historique, également connue sous le nom de TAAT,souligne un communique de la BAD. La campagne de marketing en ligne a mis en évidence l’impact du programme TAAT, qui fournit destechnologies agricoles respectueuses du climat à des millions d’exploitants agricoles africains, aidant ainsi les pays africains à produire davantage de denrées alimentaires, note la même source. Et de préciser que les prix ont été annoncés récemment lors d’un gala organisé dans le cadre de la convention conjointe de la National Association of Black Journalists et de la National Associat ion of Hispanic Journalists au Caesars Palace de Las Vegas, dans le Nevada. «Cette reconnaissance de la National Association of Black Journalists intervient à un moment où la sécurité alimentaire africaine et mondiale est menacée par la guerre de la Russie en Ukraine. Les communications de notre Banque permettent de dire au monde, à travers les histoires des agriculteurs africains participant au programme TAAT, que l’Afrique a des solutions pour stimulersa production alimentaire et réduire sa dépendance aux importations de céréales en provenance de la région de la mer Noire», a déclaré Mme Beth Dunford, viceprésidente chargée de l’agriculture et du développement humain et social à la Banque. «Le prix "Salute to Excellence" honore également le personnel, les consultants et les partenaires de la Banque qui travaillent au sein de ces communautés pour améliorerla qualité de vie des populations africaines. Leur expertise a contribué à façonner notre campagne de communication», a ajouté Mme Dunford. En juillet, le conseil d’administration de la BAD a approuvé un nouveau financement de 30 millions de dollars pour le programme TAAT, qui vise globalement à accroître de 100 millions de tonnes la production alimentaire de l’Afrique et à sortir 40 millions de personnes de la pauvreté d’ici 2025. La campagne numérique de la Banque présente quelques-uns des millions d’agriculteurs africains qui bénéficient des variétés de semences certifiées de blé, de maïs et d’autres variétés adaptées au changement climatique, des engrais et de l’appui technique, financés par le programme TAAT depuisson lancement en 2018, liton dans le texte. Le prix «Salute to Excellence» de la National Association of Black Journalists est la troisième reconnaissance internationale en matière de communication pour l’initiative TAAT de la Banque. Le TAAT a obtenu un «Gold Stevie» -la première place- dansla catégorie «Meilleur documentaire» des International Business Awards, ainsi qu’un «Communicator Award of Distinction» pour la vidéo en ligne, décerné par l’Academy of Interactive and Visual Arts de New York. La Banque a également été nominée pour un prix d’excellence dansla catégorie «commentaires en ligne» du concours pour une sélection d’articles d’opinion écrits par M. Akinwumi A. Adesina, président de la Banque, Mme Dunford, vice-présidente, et M. Wambui Gichiri, ancien vice-président par intérim. Les prix «Salute toExcellence» récompensent le journalisme et les communications qui couvrent le mieux les réalités du monde noir ou qui traitent de questions touchant la communauté noire dans le monde entier.