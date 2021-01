L'importance des répercussions de la Covid-19 réitérée par le bureau de la Chambre des représentants

Le bureau de la Chambre des représentants a souligné lundi l’importance des grands dossiers résultant des répercussions de la pandémie de Covid19 sur l'économie, le secteur informel, la protection sociale et la couverture médicale. Lors de sa réunion hebdomadaire présidée par Habib El Malki, le bureau de la Chambre a mis en relief le rôle important de l’institution législative dans la contribution et la mobilisation au service de l’ensemble des grands chantiers ouverts, à travers l'élaboration des solutions et des propositions appropriées. Dans un communiqué de la Chambre, le bureau a également salué l’effort national du peuple marocain dans sa lutte contre la propagation de la pandémie et l’esprit de solidarité qui a prévalu pendant les moments difficiles que le Royaume a traversés, à l’instar des autres pays du monde. A cette occasion, le président de la Chambre a rappelé l’importance particulière des décisions prises par les organes de la Chambre concernant les mesures préventives, saluant les efforts des représentants de la nation dans la mise en œuvre de mesures à même de préserver leur sécurité lors de l’accomplissement de leur mission nationale. S’agissant du contrôle parlementaire, le bureau de la Chambre a évoqué les moyens à même d'offrir un nouveau souffle aux séances hebdomadaires, permettant ainsi l’efficacité et la connaissance approfondie des thèmes à débattre et la consécration du principe d’interactivité avec le gouvernement. En outre, après avoir rappelé l’expérience adoptée lors de la période du confinement sanitaire, basée sur les questions suivies de débat et le système habituel des séances des questions, l'institution a décidé de préparer un document indicatif prenant en considération les différentes observations et recommandations formulées parles différentes composantes de la Chambre afin de consacrer une meilleure efficience de cette activité de contrôle hebdomadaire, souligne la même source. Concernant l’action législative, le bureau a été informé du rythme des commissions, évoquant l’importance des textes adoptés par la Chambre pendant l’actuelle session, qui sont au nombre de 26 textes législatifs. Pour ce qui est des rapports des missions exploratoires, le bureau a examiné les rapports élaborés au sujet des consulats du Royaume du Maroc et de la situation de certains établissements pénitentiaires. Enfin, le président de la Chambre des représentants et les membres du bureau ont rappelé les événements marquants qui ont caractérisé l'année écoulée, notamment les victoires successives de la première cause nationale et les acquis diplomatiques en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume.