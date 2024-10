L'hommage à Mohamed Berrada, une reconnaissance de 6 décennies de contribution littéraire et d'engagement culturel

Le Laboratoire narratif de la Faculté des lettres Ben M'sik a organisé, samedi, une série de colloques dans 24 villes du Royaume pour rendre hommage à l'écrivain Mohamed Berrada, et célébrer son parcours littéraire et culturel qui s’étend sur six décennies.



Ces colloques, qui explorent l'œuvre intégrale de l'écrivain (nouvelles, romans, critique et traduction), ont été organisés avec divers partenaires culturels et scientifiques à travers le Royaume, indique le Laboratoire dans un communiqué.



Cet hommage célèbre plus de six décennies de contribution littéraire et d'innovation critique moderniste, empreinte d'une vision unique de Mohamed Berrada, ajoute la même source.



Ainsi, les villes de Casablanca, Oujda, Nouaceur, Tétouan, Meknès, Demnate, Zagora, Sidi Kacem, Fès, Béni Mellal, Médiouna, Deroua, Kénitra, Khouribga, Fquih Ben Salah, Benslimane, Marrakech, Agadir, Berrechid, El Jadida, Azemmour, Sidi Bennour et Safi ont accueilli des colloques avec la participation de plus d'une centaine de critiques et de chercheurs, en présence d’un public diversifié qui a assisté aux échanges et pris part aux discussions.



Ces colloques ont culminé par une conférence à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, rassemblant écrivains, intellectuels et étudiants, qui ont mis en lumière le rôle pionnier de Mohamed Berrada au sein de l'université marocaine, ainsi que son influence dans la formation de pensées et de projets culturels novateurs.



Pour Mohamed Berrada, cette rencontre constitue une occasion de dialoguer et d'engager une réflexion sur l’expérience de la création et de la critique au Maroc, à travers sa contribution aux côtés de créateurs et d'intellectuels pionniers de sa génération.



L’écrivain a témoigné de son expérience, qui a accompagné l’émergence du champ littéraire et culturel au Maroc, soulignant que "la génération à laquelle il appartient a contribué à poser les fondations d’une littérature marocaine moderne", selon le communiqué.

Mohamed Berrada est considéré comme l'un des plus importants romanciers et critiques arabes, ainsi que l'un des fondateurs de l’Union des Ecrivains du Maroc, dont il a été président à trois reprises (1976, 1979, 1981).



Parmi ses œuvres romanesques figurent "La Lumière fuyante", "Comme un été qui ne reviendra pas", "Vies voisines" et "Le jeu de l’oubli", alors que l'on peut citer parmi ses ouvrages critiques "Questions du roman, questions de la critique", et "Le langage de l'enfance et du rêve: le rôle de la mémoire dans la nouvelle marocaine".