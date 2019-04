L'histoire de la résistance nationale exposée à Rabat

Des photos immortalisant le parcours de la résistance nationale contre le colonialisme du 15ème au 20ème siècle sont exposées à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, à l'initiative de la Fondation Sidi M'chiche Alami. Cette exposition, dont le vernissage s'est déroulé jeudi dernier en présence du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération (HCAR), Mustapha El Ktiri, offre l'opportunité au public de découvrir des photos avec à l'appui des documents historiques sur les événements survenus lors de la période coloniale dans le Royaume, plus particulièrement la mémoire de l'histoire commune entre le Maroc, la France, l'Espagne et le Portugal.

Dans le hall de la Bibliothèque nationale, une cinquantaine d’œuvres originales sont exposées, illustrant des faits historiques de la période coloniale, à l'image de la bataille de Oued Al Makhazin ou des Trois Rois entre le Portugal et le Maroc en 1578, des scènes de la lutte contre l'occupation espagnole depuis le 15ème siècle, et contre l'occupation portugaise entre le 15ème et 18ème siècle, la guerre de Tétouan entre 1859 et 1860, ou encore la Conférence d’Algésiras en Espagne (1906). Ces œuvres mémorisent une partie importante de l’histoire nationale, traduisant le glorieux registre de la résistance nationale et rappelant aux générations montantes les valeurs de sacrifice du peuple marocain pour la préservation de son identité et la défense de son unité, a indiqué dans une déclaration à la MAP, le président de la Fondation Sidi M'chiche Alami, Mustapha Mechiche El Alami.

Il a dans ce sens souligné que l'événement est porteur d'enseignements pour le présent et l'avenir sur la nécessité de faire triompher la tolérance, la coexistence et le vivre-ensemble, notant que les tableaux exposés sont l’œuvre d'artistes marocains et étrangers, réalisés à la demande de la Fondation.