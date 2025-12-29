L'exposition "Mohammed Ben Allal: Récits du quotidien" célèbre la mémoire populaire de la ville

Le vernissage de l'exposition "Mohammed Ben Allal : Récits du quotidien" a eu lieu dimanche au Musée du Patrimoine immatériel Jemaâ El-Fna à Marrakech, en présence de personnalités marocaines et étrangères de divers horizons et de nombreux amateurs et spécialistes d’art.



Organisée par la Fondation nationale des musées (FNM), en collaboration avec le Musée de Bank Al-Maghrib et le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL), cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 25 mai 2026, met en lumière l’œuvre de Mohammed Ben Allal, peintre autodidacte natif de Marrakech, et dont les œuvres artistiques célèbrent la mémoire populaire de la cité ocre.



Pensée en résonance avec la vocation du Musée du Patrimoine immatériel Jemaâ El-Fna, l’exposition interroge les liens entre création artistique et patrimoine, présentant l’œuvre de Mohammed Ben Allal comme une archive sensible, un témoignage visuel des rythmes, des pratiques et des formes de sociabilité qui ont nourri la mémoire urbaine de Marrakech.



Le parcours, proposé au public, dévoile des créations narratives où chaque toile se présente comme un fragment de mémoire. Cet artiste, reconnu pour sa singularité dans la peinture marocaine contemporaine, puise son répertoire iconographique dans les scènes du quotidien, notamment les rituels sociaux et familiaux, les univers des souks, les fêtes populaires, les pratiques artisanales et, de manière centrale, la place Jemaâ El-Fna, espace de parole, de transmission et de patrimoine vivant.



Son langage pictural, marqué par l’aplatissement des perspectives, la frontalité des figures et une palette colorée, confère à ses compositions une intensité expressive proche de l’oralité et du conte.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a souligné que cette exposition illustre parfaitement le rôle de l’art comme mémoire vivante et outil de transmission.



"Mohammed Ben Allal, à travers ses scènes du quotidien, offre un regard unique sur Marrakech et ses traditions, en mêlant authenticité populaire et modernité picturale", a-t-il fait observer.



Pour sa part, Jack Lang, ancien ministre français de la Culture et président de l’Institut du monde arabe, a mis en avant la force expressive et l’originalité de l’œuvre de Ben Allal, qui, "malgré son style naïf, parvient à capturer l’essence de la vie populaire et à en faire un témoignage universel".



Comme le souligne la note de présentation de l’exposition, l’objectif de cet événement artistique consiste à magnifier la mémoire de Marrakech à travers le travail de cet artiste, qui a toujours cherché à représenter et raconter, par les couleurs, les scènes ancestrales de la ville. Ce musée, véritable bijou, abrite certaines des plus belles œuvres de Majorelle et offre une immersion vivante dans l’univers de l’artiste.



Et de relever que l’exposition se révèle à la fois passionnante et émouvante d'autant plus que Mohammed Ben Allal laisse un héritage original célébrant la vie populaire, les traditions et les rites, dans un style à la fois naïf et moderne.



Né en 1928 à Marrakech, Mohammed Ben Allal commence à peindre dès l’âge de 16 ans. Plusieurs des œuvres de cet artiste, décédé en 1995, figurent dans de nombreuses collections privées au Maroc, en France et aux Etats-Unis.