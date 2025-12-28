L'exposition "Mohammed Ben Allal: Récits du quotidien" à Marrakech

La Fondation nationale des musées (FNM) organise, du 28 décembre au 25 mai 2026, l'exposition "Mohammed Ben Allal : Récits du quotidien" au Musée du patrimoine immatériel Jemaâ El-Fna à Marrakech.



Initiée en collaboration avec le musée de Bank Al-Maghrib et le Musée d'art contemporain africain Al Maaden (Fondation Alliances), cette exposition met en lumière l'œuvre de Mohammed Ben Allal, peintre autodidacte né à Marrakech, dont la pratique artistique s’est construite en marge des cadres académiques, au plus près des réalités sociales, des gestes ordinaires et des formes de vie populaire, indique un communiqué de la FNM.



Il figure parmi les artistes les plus singuliers de la peinture marocaine, avec un parcours qui dévoile des créations narratives, invitant le public à découvrir un univers où chaque toile se présente comme un fragment de mémoire.



Ben Allal puise son répertoire iconographique dans les scènes du quotidien : rituels sociaux et familiaux, univers des souks, fêtes populaires, pratiques artisanales et, de manière centrale, la place Jemaâ El-Fna, espace de parole, de transmission et de patrimoine vivant.



Son langage pictural, marqué par l’aplatissement des perspectives, la frontalité des figures et une palette colorée, confère à ses compositions une intensité expressive proche de l’oralité et du conte.



Pensée en résonance avec la vocation du Musée du patrimoine immatériel Jemaâ El-Fna, l’exposition interroge les liens entre création artistique et patrimoine.



L’œuvre de Mohammed Ben Allal y est présentée comme une archive sensible, un témoignage visuel des rythmes, des pratiques et des formes de sociabilité qui ont nourri la mémoire urbaine de Marrakech.

L'exposition propose ainsi une relecture sensible du monde, où la peinture devient récit, héritage partagé et vecteur de transmission.



A travers cette exposition, la FNM réaffirme sa volonté de rapprocher le public marocain de son patrimoine, en mettant en lumière toutes les formes d’expression profondément enracinées dans la vie quotidienne et la mémoire collective, conclut le communiqué.