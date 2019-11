L'expérience marocaine en matière de développement économique présentée au Caire

L’expérience du Maroc en matière de développement économique a été présentée, mercredi au Caire, lors du Forum régional sur la coopération entre l'Inde et les pays de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du Nord.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général par intérim de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Hicham Boudraa, a mis en avant les politiques sectorielles dans lesquelles le Maroc s'est engagé et qui ont contribué à la modernisation de l'économie nationale et à l'amélioration de sa compétitivité.

Et de poursuivre que ces politiques sectorielles stratégiques ont porté sur des objectifs spécifiques qui ont renforcé l’attractivité de l’économie nationale grâce au développement des infrastructures de grande qualité et qui répondent aux critères internationaux, rapporte la MAP.

M. Boudraa a aussi passé en revue les grands chantiers lancés sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI dans divers domaines économiques et industriels, citant à cet égard les plateformes industrielles mondiales dans les secteurs de l'automobile, de l'aviation, de l'énergie et des énergies renouvelables, ainsi que le complexe solaire Noor, les accords de libre-échange avec plusieurs partenaires et les projets de développement portant sur l'agriculture et le tourisme

Il a souligné que la visite Royale historique en Inde en 2015 a ouvert des perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays dans divers domaines, exprimant l'espoir que ces relations se renforcent davantage aux niveaux bilatéral et multilatéral, en particulier dans le domaine commercial.

Le Forum régional sur la coopération entre l'Inde et les pays de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du Nord constitue une plateforme de dialogue pour présenter les opportunités d'investissements et examiner des projets communs.

La rencontre vise aussi à renforcer la coopération économique et commerciale entre l'Inde et les pays de la région dans nombre de domaines tels l'industrie, le commerce, l'agriculture, les services, les NTIC, les infrastructures et l'énergie.