L'expérience du Maroc dans le domaine mutualiste présentée à New York

L’expérience du Maroc dans le domaine mutualiste a été présentée, mercredi à New York, lors d’une réunion de l’Union mondiale de la mutualité (UMM), par Abdelmoula Abdelmoumni, vice-président de cette instance et président de l’Union africaine de la mutualité (UAM).

Lors de cette rencontre organisée en marge du Forum politique de haut niveau 2018 de l’ONU, il a souligné que le Maroc, fort d’une large expérience dans le domaine mutualiste, et sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a toujours fait part de sa pleine disposition à partager son expérience et son expertise avec les frères africains et latino-américains dans le cadre de la coopération Sud-Sud voulue par le Souverain dans un esprit de solidarité agissante entre l’ensemble des pays de ces deux continents.

C’est dans cet esprit que l’Union africaine de la mutualité, dont l’accord de siège a été signé avec l’Etat marocain en 2012, s’est investie avec pour objectifs de défendre et représenter les intérêts communs des organisations membres et apporter une assistance technique de premier ordre en matière de mutualité et dans les domaines apparentés, a-t-il poursuivi lors de cet évènement marqué par la participation de Virginia Gamba, sous-secrétaire général des Nations unies et Représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés.

Leader en matière de mutualité en Afrique, le Royaume consacre ainsi une place importante à la protection sociale et à l’accès aux soins et à la couverture médicale, en tant que droit garanti par la Constitution de 2011, a encore relevé le président de l’Union africaine de la mutualité, lors de cette rencontre tenue sous le thème de «Mutualité, une réponse intégrale aux défis du développement durable».

Abdelmoula Abdelmoumni, qui est également président du Conseil d’administration de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), a souligné à cet égard que, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, le Maroc a placé la couverture médicale au cœur des priorités de son plan de développement durable et entrepris, par conséquent, d’importantes mesures en vue d’améliorer l’accès aux soins de santé pour tous les Marocains.