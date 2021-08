L'état d’ urgence sanitaire prolongé jusqu ’ au 31 octobre

Le Conseil de gouvernement, réuni lundi à Rabat, a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 31 octobre 2021, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Ainsi, le Conseil a approuvé le projet de décret n°2.21.643 modifiant le décret n°2.21.507 relatif à la prorogation de la durée d'effet de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué un communiqué publié à l’issue du Conseil tenu en visioconférence. "Dans un souci des pouvoirs publics de continuer à assurer l’efficacité et l’efficience des mesures et dispositions prises pour faire face à la propagation de la pandémie de la Covid-19, ce projet de décret vise à prolonger la date d’effet de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu'au dimanche 31 octobre 2021 à 18:00 heures", a ajouté le communiqué.