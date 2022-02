L’ enseignant-accompagnateur pour s ’ occuper de la formation de ses pairs

La réforme du système éducatif au Maroc a érigé la formation des enseignants en priorité. C’est pourquoi la Vision stratégique appelle dans le levier 9, à «rendre la formation initiale obligatoire et professionnalisante en fonction des spécificités de chaque métier». Suite à quoi, la loi-cadre 51-17 stipule, dans l’article 39 que «les autorités gouvernementales et les établissements de formation concernés sont tenus de réviser les programmes et les curricula de formation initiale des cadres en exercice dans les divers composantes et niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, en vue de les qualifier, de développer leurs capacités et d’améliorer leur performance et leur compétence professionnelle, et ce à travers l’adaptation des régimes de formation aux nouveautés éducatives, pédagogiques, scientifiques et technologiques, et en tenant compte des spécificités de chaque catégorie de formation». L’impact de la formation initiale et continue, sous ses diverses formes, sur la compétence pédagogique et le développement professionnel des enseignants – et par ricochet l’apprentissage des élèves – a été démontré dans plusieurs études. Elle constitue un atout incontournable pour l’exercice adéquat du métier des enseignants. Et l’évaluation de leur performance demeure l’un des leviers importants de l’optimisation du rendement du système éducatif. Ainsi le ministère de l’Education nationale a-t-il mis en place un nouveau mécanisme d’accompagnement et de formation par la pratique à partir de l'année scolaire 2015-2016. Dans ce cadre, l’enseignant-accompagnateur est chargé d’accompagner et d’aider les enseignants à développer des compétences pédagogiques. C’est dans cette optique que la Direction provinciale du MEN de Taroudant a organisé, les 24 et 25 janvier 2022, une rencontre pour la sélection de l’enseignant accompagnateur. Une palette d’acteurs pédagogiques à qui incombe cette opération entre les candidats se compose de chefs de services, d’inspecteurs d’orientation, d’inspecteurs pédagogiques et de professeurs, toutes disciplines confondues. Les principales missions de l’accompagnateur sont : -Aider les nouveaux enseignants sur les plans pédagogique et didactique, et les soutenir dans leur mission; -Aider les enseignants à diagnostiquer leurs difficultés professionnelles et à concevoir des stratégies pour les surmonter; -Aider les enseignants à encadrer les élèves en difficulté et à élaborer des approches pédagogiques de remédiation; -Dynamiser le partage des bonnes pratiques entre les enseignants, dans le cadre des communautés de pratiques professionnelles; -Proposer des thèmes de formation continue au profit des enseignants. L’idée est intéressante car l’apprentissage par les pairs est une approche d’accompagnement on ne peut plus efficace, d’autant plus que l’orientation par des conseils basés sur l’observation en classe est individualisée.