L'énergie et la digitalisation au cœur des débats du Forum méditerranéen de Tétouan

Les travaux du Forum méditerranéen de Tétouan se sont déroulés, lundi, sous le thème "Energie et digitalisation: Vision concertée pour un développement durable et innovant".



Initiée par l’Association méditerranéenne des leaders (AML) et l’Association des Marocains du monde retournés et résidant à l’étranger, cette rencontre a rassemblé des décideurs, universitaires et experts issus du Maroc, de Belgique, d’Egypte, de France et des Pays-Bas, dans l'objectif d'explorer les leviers permettant de mettre la transformation numérique et la transition énergétique au service d’un développement global et durable.



Le forum a offert une plateforme pour mettre en lumière le rôle de la recherche scientifique et des technologies modernes, notamment l’intelligence artificielle et les solutions numériques, dans l’accompagnement des grandes mutations mondiales, soulignant leur contribution à la mise en œuvre de solutions innovantes et durables pour la préservation des ressources naturelles au profit des générations futures.



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, tenue en présence du gouverneur de la province de Tétouan, Abderrazzak Mansouri, ainsi que de plusieurs responsables locaux, le président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Bouchta El Moumni, a mis en avant le rôle central de l’université dans la production et la valorisation du savoir scientifique, ainsi que dans l’adaptation de ses résultats aux besoins de la société et de son environnement territorial.



A cet égard, il a rappelé que cette mission s’inscrit en droite ligne avec les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, lesquelles placent l’innovation, la digitalisation et la transition énergétique au cœur des axes stratégiques de la construction du Maroc de demain.



Les débats ont porté notamment sur les enjeux stratégiques liés à la transition énergétique, à la numérisation et à l’innovation, dans le cadre du développement durable de l’espace méditerranéen.



Les intervenants ont également souligné que l’innovation et la transition verte constituent des leviers essentiels pour renforcer la souveraineté nationale et la compétitivité régionale, mettant en avant l’importance de soutenir l’entrepreneuriat dans les secteurs technologique et de l’économie verte, et de rapprocher les solutions d’énergie propre des collectivités territoriales, afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens.



Le forum a été marqué par la signature d’une convention de partenariat entre l’Université Abdelmalek Essaâdi et plusieurs associations nationales et internationales, visant à développer des projets de recherche et d’innovation communs dans les domaines de l’énergie et du numérique, et à renforcer l’impact scientifique et sociétal de la coopération académique.



Cette initiative illustre l’engagement de l’université, à travers ses établissements et ses cadres pédagogiques, au sein de son environnement méditerranéen. Elle traduit également sa volonté de nouer des partenariats efficaces, afin de transformer le savoir en propositions concrètes et en projets structurants, au service d’un développement durable centré sur l’humain et l’innovation.



Le forum a été ponctué par deux sessions scientifiques autour des thèmes: "Energie et digital: Quelles solutions scientifiques concrètes pour le développement des territoires innovants?", et "Populations, environnement et technologies : de la stratégie à l’impact, comment renforcer un développement participatif, durable, inclusif et résilient ?".