L’écriture et la création littéraire en fête à Casablanca

La côte casablancaise abritera le 6 octobre prochain l’évènement “Littératures itinérantes” à Anfa Plage, une initiative visant à promouvoir l’écriture et la littérature chez les jeunes. Quarante écrivains participeront à cette manifestation culturelle qui fait suite au Quai des Créateurs organisé le 7 octobre dernier à la Marina de Salé, indique dans un communiqué Nadia Essalmi, directrice des éditions Yomad, faisant observer que “seule la littérature sera à l’honneur cette fois-ci”. “Nous rejoindrons cette année, des auteurs connus et reconnus qui nous viendront de l’étranger. Elias Khoury a d’ores et déjà confirmé sa présence”, a affirmé Mme Essalmi, notant que cette 2ème édition sera marquée par l’organisation d’un “concours de la nouvelle”. Ce concours sera consacré aux jeunes de 18 à 30 ans, précise la même source, expliquant que les candidats peuvent envoyer leur nouvelle en langue française ou arabe d’une longueur maximale de cinq pages sur un sujet de leur choix, au format Times 14 avec une interligne de 1,5, et ce à l’adresse électronique yomadeditions@gmail.com ou la page Facebook Littératures itinérantes. L’objectif premier de cette initiative est de donner de la visibilité à l’écriture des jeunes et les encourager à la création littéraire, a confié Mme Essalmi, citée par le communiqué, faisant savoir que le dernier délai de réception des nouvelles est le 31 août 2018.

Le jury du Prix de la création littéraire des jeunes sera ainsi composé de Yasmine Chami (présidente du jury, professeur universitaire et écrivaine), Amina Achour (professeur universitaire et écrivaine), Aicha Bassry (poétesse et écrivaine), Rachid Khaless (professeur universitaire et écrivain), Abdelkader Chaoui (écrivain) et Belaid Bouimid (journaliste), selon la même source.