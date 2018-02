L'échographe du CHU Ibn Sina en état de fonctionnement normal

La direction du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat a affirmé que, contrairement aux allégations véhiculées, l'échographe de l'établissement fonctionne d'une manière normale, comme l'atteste un rapport détaillé de la société qui a fourni l’appareil.

Selon une mise au point publiée lundi, suite à "une série d'allégations et de rumeurs relayées dans les réseaux sociaux et par certains sites électroniques et attribuées à un médecin fraîchement diplômé au service de radiologie", selon lesquelles l'échographe serait en mauvais état, ne permettrait pas d'effectuer les examens médicaux et le diagnostic nécessaires et mettrait en danger la vie des patients, le CHU a contacté le fournisseur en vue d'effectuer l'expertise nécessaire et trancher sur l'état de l'appareil.

Après un diagnostic effectué sur les lieux, la société a présenté à la direction du CHU un rapport détaillé affirmant que l'appareil est opérationnel et fonctionne d'une manière normale, précise le communiqué, rappelant que le Centre a adopté au cours des dernières années une nouvelle politique qui exige pour tout dispositif ou matériels acquis des contrats de maintenance conclus avec des sociétés privées désignées sur appels d'offres.

Ces sociétés œuvrent, sous la supervision des cadres du CHU, selon deux approches, l’une prospective et préventive pour éviter tout dysfonctionnement et l'autre visant à intervenir rapidement et dans les meilleurs délais pour réparer le matériel en cas de nécessité, affirme le communiqué. La direction du Centre a affirmé que le centre a le droit de recourir à toutes les voies légales afin de poursuivre en justice quiconque s'aviserait de porter atteinte à la réputation de l'établissement ou de compromettre la confiance de ses usagers et la crédibilité de ses services.