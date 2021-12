L’aveu d’échec de Ghali

Le chef du «Polisario», Brahim Ghali, a reconnu, dimanche soir, sa défaite dans la région d’El Guerguarat face aux forces marocaines et le contrôle imposé par le Maroc sur cette zone à partir du 13 novembre 2020. Selon les observateurs, cette déclaration est considérée comme un aveu tangible reconnaissant que le Polisario et ses hordes ne peuvent plus s'approcher de la région d’El Guerguarat comme ils tentaient de s’y aventurer avant le 13 novembre 2020, et que les forces marocaines contrôlent pleinement cette zone afin de sécuriser et d’assurer la fluidité du transit, notamment celui des transporteurs de marchandises reliant le Maroc à l'Afrique de l'Ouest. L’aveu explicite d’incapacité de Brahim Ghali dément toutes les prétendues attaques du Polisario contre les FAR.